Incendies en cours à Santo-Pietro-di-Tenda : environ 450 hectares de maquis brûlés

Si un de départs de feu qui s'est déclaré à 800 mètres du premier a pu être stoppé et n'a brûlé que 5 hectares, le deuxième est toujours actif mais aucune commune n'est menacée. "Il n'y a pas d'enjeux humains, seuls des enjeux environnementaux", indique le service d'incendie et de secours de Haute-Corse selon lequel la sécheresse extreme et le relief montant de la zone, qui se situe dans un lieu inaccessible aux engins et aux véhicules, favorise la rapide propagation du feu.



Pour essayer de limiter la propagation de l'incendie, tous les moyens aériens disponibles en Corse sont actuellement engagés sur place : deux hélicoptères bombardiers d'eau, le Morane 2B et le Puma 20 et au total plus de 160 largages ont déjà été faits. Un avion Dash est également arrivé en renfort pour 72 heures pour larguer du retardant afin "de canaliser la progression" de l'incendie et sécuriser les lisières.



Un certain nombre de personnel, environ une vingtaine d’hommes, a été héliporté sur place, notamment la cellule de feu tactique qui a procédé à une opération en avant du feu.

Une fois les flammes couchées, d'autres sapeurs-pompiers pionniers seront héliportés sur le chantier pour mener une opération d'extinction sur les points chauds des zones compliquées d'accès. Au total 70 personnes sont engagés sur ce feu qui ce soir n'est pas encore maitrisé mais est en régression.



Demain, mardi, des renforts sont attendus du continent notamment le détachement d'intervention héliportée (Dih) de Brignoles (Var), spécialisé dans le travail sur zone difficile d'accès, opérera sur la zone avec trois hélicoptères et 70 hommes seront héliportés pour travailler sur les lisières de l'incendie.



Une surveillance a été mise en place pour la nuit.