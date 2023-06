Incendies en Corse : la nouvelle "Météo des forêts" lancée ce vendredi, comment ça marche ?

À partir de ce 2 juin, une nouvelle météo pourra être consultée : celle des forêts. L’outil a été officiellement lancé par le président de la République lors d’un déplacement sur la base aérienne de la sécurité civile de Nîmes ce vendredi 2 juin. C’est dans la matinée qu’un premier bulletin de vigilance a d’ailleurs été diffusé sur le site de Météo France. Concrètement, ce dernier sera "disponible chaque jour en fin d’après-midi sur meteofrance.com pour les deux prochains jours sous la forme d’une double carte (l’une pour le lendemain et l’autre pour le surlendemain) ", explique Météo France.Chaque département sera classé par couleur, selon le risque de départ de feu. Les départements à faible risque en vert, risque modéré en jaune et risque élevé en orange. Les départements rouges seront ceux présentant un risque très élevé. Le niveau varie en fonction de plusieurs paramètres : la température, l'humidité de l'air et du sol, la sécheresse des végétaux, ou encore la force du vent.. Ces facteurs qui, quand ils sont alignés, favorisent les feux .Mais attention Météo-France insiste : il ne s’agit pas d’une "météo des incendies", mais bien d’un outil de vigilance pour le grand public, après une terrible année 2022 sur le front des incendies.