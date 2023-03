Incendies : Plusieurs départs de feux ce vendredi en Haute-Corse

Ce vendredi 17 mars a été une journée à l'activité plutôt chargée par les pompiers de Haute-Corse qui ont eu à traiter plusieurs départs de feu dans la journée.



A Bisinchi un incendie s'est déclaré vers midi. Le feu a pris sur les auteurs du village et la rapide intervention des pompiers de Ponte Leccia et Lucciana a permis de stopper rapidement les flammes.



C'est en suite à Castello di Rostino que les équipes des casernes de Ponte Lecchia et Lucciana ont dû intervenir. Situé sur une pente ardue et difficile d' accès , au-dessus du village, le feu a détruit quatre hectares de végétation avant d'être éteint.



Les pompiers de Lisula sont intervenus à deux reprises sur le territoire de la commune de Muro et au Barrage de Codole où deux feux se sont déclarés. Un est toujours en cours .



Les sollicitations de secours ont aussi été nombreuses sur le Cap Corse ce vendredi pour éteindre des écobuages qui, échappés à leurs auteurs, ont dégénéré.