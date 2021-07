Incendies : La Sardaigne appelle à l'aide, la Corse répond

La rédaction le Lundi 26 Juillet 2021 à 21:53

Depuis trois jours la Sardaigne est en proie aux flammes et demande l'aide à ses voisins internationaux. La France et la Grèce ont envoyé quatre Canadairs ce lundi 26 juillet pour aider l'Italie à combattre les feu sur lequel quelque 7500 personnes sont actuellement engagées. Plus de 20 000 hectares de végétations sont déjà partis en fumée et 1200 personnes ont été évacuées, de nombreux éleveurs ont vu leur bétail succombé aux feux dans cette région agricole où l'état de calamité a été décrété.



Tout au long de cette journée les messages de soutien et les appels à la solidarité entre les deux iles se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Avec un Tweet le président du conseil exécutif de Corse, a sollicité les gouvernements français et italien pour organiser, "dans le cadre du mécanisme européen de protection civile, l’intervention de personnels et moyens des services d'incendie et des secours insulaires."