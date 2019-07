Incendie du hangar de motos de Jean-André Miniconi : les premières réactions de soutien

Femu a Corsica condamne avec la plus grande fermeté la destruction volontaire d'un atelier de l'entreprise de Jean-André Miniconi.

A n'en pas douter l'objectif était de détruire la totalité de son garage.



Il assure de son soutien le plus total ce chef d'entreprise dont la probité et la rigueur ne sont plus à démontrer.



Femu a Corsica appelle ses militants et élus à la plus grande vigilance, et à participer nombreux au rassemblement de soutien qui sera organisé sur Aiacciu dans les jours qui viennent afin de démontrer que rien ne pourra empêcher l'accomplissement d'une Corse démocratique et émancipée.