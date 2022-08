Incendie de Santo-Pietro-di-Tenda : 450 hectares brûlés, le feu est stable

L'incendie qui s'est déclaré à Santo-Pietro-di-Tenda, à l'ouest du moulin de Salti, ce lundi 1er août, vers 8h40 et qui a parcouru au cours de la journée environ 450 hectares de maquis est stable ce mardi matin avec quelques points chauds, indiquent les pompiers qui ont installé leur QG opérationnel au lac de Padule.



Après une nuit de surveillance "plutôt calme" avec des conditions météorologiques "très favorables", notamment des températures qui sont redescendues à 20-22 °C et un taux d’humidité à plus de 50 %, l’incendie était mardi matin stable, avec la présence de quelques points chauds visibles depuis le village de Santo-Pietro-di-Tenda mais le maintien des lisières dans l’état de lundi soir.



Créer un accès terrestre

Des reconnaissances aériennes étaient prévues avant le déploiement sur la zone du détachement d’intervention héliportée de la Sécurité civile de Brignoles (Var), spécialisé dans le travail sur zone difficile d’accès, venu en renfort avec trois hélicoptères.

Un quatrième hélicoptère bombardier d’eau du service de secours corse sera également actif pour hélitreuiller "le commando feu de forêts des sapeurs-pompiers et des forestiers-sapeurs" sur le terrain avec pour objectif de "traiter la totalité des lisières et éviter toute reprise du feu". Un engin équipé de chenilles de type char va également tenter de "créer un accès terrestre" pour s’approcher au plus près de l’incendie.



Tous les moyens aériens disponibles en Corse qui ont été engagés sur place tout au long de ce lundi seront opérationnels aussi pour la journée de mardi. Hier plus de 160 largages ont déjà été effectués su la zone. Un avion Dash est également arrivé en renfort en fin de journée et pour 72 heures pour larguer du retardant afin "de canaliser la progression" de l'incendie et sécuriser les lisières.