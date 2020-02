Incendie de Quenza : plus de 1000 hectares ravagés par les flammes

Comme nous l'avons annoncé, le feu qui s'est déclaré à l'aube de cette journée de mardi sur les hauteurs du Col du Larone, dans une zone complètement inaccessible, sur la commune de Quenza, inquiète les secours et la population.

Pour l'heure, le feu, attisé par un vent d’ouest violent avec des températures élevées et un air sec, a déjà ravagé près de 1000 hectares de végétation et progresse de façon moins virulente que dans la journée, le feu - confirment les secours - mais s’il a a baissé d’intensité il reste néanmoins très actif.

L’incendie s’est propagé dans la vallée de la Solenzara et la forêt de Tova en particulier avec des sautes de feux importantes.

Un changement de direction du vent (au Nord) est attendu pour le début de soirée.



Un PC Opérationnel a été monté à la mairie annexe de Solaro et 210 pompiers du SIS 2B, SIS 2A, de l'UIISC5 de Corte et de Forestiers sapeurs et des personnels de la Base aérienne 126 sont mobilisés.

Des renforts terrestres et aériens sont attendus pour demain matin.

L'emploi des moyens aériens a été impossible à cause du vent.