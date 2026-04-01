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Incendie de Biguglia : "la piste criminelle privilégiée"


La rédaction avec AFP le Lundi 6 Avril 2026 à 18:26

Le parquet de Bastia a ouvert une enquête après l'incendie qui a détruit six camions de livraison dans la nuit de dimanche à lundi dans une zone industrielle à Biguglia en Haute-Corse, la piste criminelle étant privilégiée.



(Illustration)
(Illustration)
Les sapeurs-pompiers sont intervenus lundi, peu avant vers 4h30, dans la zone industrielle de Tragone à Biguglia en Haute-Corse pour circonscrire les flammes qui ont détruit les camions de livraison de l'entreprise familiale ManBo distribution. La société est spécialisée dans la distribution de produits alimentaires et de boissons.
Présent sur le site, le gérant de la société a annoncé qui'il allait déposer plainte.
L'incendie n'a fait aucun blessé mais des dégâts matériels importants. "L'hypothèse d'une origine criminelle est privilégiée", a déclaré à l'AFP, le procureur de la République de Bastia, Jean-Philippe Navarre.
Les investigations ont été confiées à la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Corse (DIPN).




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