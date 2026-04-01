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Plusieurs camions d’une société de distribution de boissons détruits dans un incendie à Biguglia


La rédaction le Lundi 6 Avril 2026 à 06:39

Le sinistre qui s’est déclaré à 4H36 a ravagé entre six et huit camions de livraison dans la zone industrielle de Tragone sur la commune de Biguglia



Plusieurs camions d’une société de distribution de boissons détruits dans un incendie à Biguglia
Un incendie s’est déclaré vers 4 h 30 sur la commune Biguglia, dans la zone industrielle de Tragone.
 
Le sinistre a ravagé entre six et huit camions de livraison stationnés au sein d’une société de distribution de boissons. Rapidement maîtrisé par les secours, le feu ne s’est pas propagé sur les  infrastructures environnantes..
 
Aucune victime n’est à déplorer.
 
Neuf sapeurs-pompiers ont été mobilisés sur cette intervention, placée sous la coordination d’un officier du CODIS 2B. Plus d’informations à venir.
 




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