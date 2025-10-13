Incendie dans une résidence à Corte : quatre personnes hospitalisées, dix chambres inhabitables

Un incendie s’est déclaré ce mardi à Corte, dans la résidence Grossetti, provoquant d’importants dégâts matériels et nécessitant l’intervention rapide des secours. Le sinistre a débuté dans une chambre située au premier étage. Alertés, les sapeurs-pompiers de Corte sont rapidement intervenus avec plusieurs engins, dont deux véhicules de secours et d’assistance aux victimes de Corte et de Venaco.





Un sauvetage a été réalisé à l’aide d’une échelle à coulisse pour évacuer une personne en danger, et une mise en sécurité générale a été opérée. Quatre personnes ont été transportées au centre hospitalier de Corte. L'incendie a pu être rapidement maîtrisé, mais dix chambres ont cependant été rendues inhabitables. Le CROUS prendra en charge le relogement des personnes concernées.

