Incendie à Aghione : le feu menace une forêt d’eucalyptus et des installations photovoltaïques

Quatre hectares avaient déjà été parcourus et les secours craignent une progression rapide : plusieurs dizaines d’hectares sont désormais menacés, dont une forêt d’eucalyptus et des hangars photovoltaïques protégés par un Dispositif de Protection Spécifique (DPS).

Sur place, les sapeurs-pompiers bénéficient de renforts terrestres et aériens importants. Deux groupes d’intervention feux de forêts, des unités militaires et des pelotons spécialisés sont mobilisés avec l'appui de 2 Canadair et de l’hélicoptère bombardier d’eau Puma Delta.

Les conditions météo – vent, chaleur, végétation sèche – compliquent la tâche des secours, qui luttent pour contenir les flammes et préserver les zones à risque.