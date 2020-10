In Vino Veritas : Pierre Acquaviva l'équilibriste

Une recherche "à temps plein" tant sur ses parcelles réparties sur différents terroirs et sur des sites divers que sur ses cépages, six rouges dont l'Aleatico, originaire d'Italie, et deux blancs avec le Vermentinu et le Biancu Gentile et bien entendu sur la vinification. Celle-ci s'effectue aussi bien en cuve béton qu'en cuve béton ovoïde, en jarre ainsi qu'en fûts de chêne et d'acacia.





Tout cela donne des saveurs différentes qui se déclinent tout au long de plus d'une douzaine de cuvées.

Un travail remarquable de précision et le choix est vaste. Du côté des trois couleurs, le Fiume Seccu ainsi que la cuvée Pumonte affichent de légitimes prétentions. En rouge, les cuvées Fiuri, élevé douze mois à base d'Aleatico et de Minustellu, et le très particulier Suale, le bien nommé, dont le cépage Sciaccarellu évolue sur une terre où paissent les brebis, bénéficie de trente mois d'élevage, sans oublier Iniziu, travaillé sur les plus vieux Nielluciu avec une vinification en cuve béton ovoïde, sont à remarquer.





Dans la gamme des vins blanc, le Lume, à base de Vermentinu, met en exergue la recherche de la complexité et de la richesse du vin. Toujours dans cette couleur, à découvrir le surprenant Cismonte quatre mois d'élevage seulement, en jarre avec cette porosité singulière qui enrichit le vinEnfin, le dernier coup de coeur ira au Dulcinu, un vin doux pour le dessert à base de Grenache élevé, lui, en fûts de chêne.

Une belle palette de couleurs et de saveurs pour "Petit Pierre" l'inlassable travailleur.