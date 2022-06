"In'Aleria", le nouveau festival de la gastronomie corse de la Plaine orientale

« Partage, convivialité et simplicité », ce sont les maîtres mots qui animeront la première édition du festival de gastronomie insulaire « In’Aleria » qui se tiendra dans l’ancienne capitale de la Corse antique du 10 au 12 juin. Durant trois jours se mêleront à Aleria sur la route de la mer, une centaine d’exposants dont 70 producteurs, des chefs étoilés ainsi que des humoristes.



Tout commence il y a un peu plus d’un an, à l’annonce du déménagement du festival Art’e Gustu d’Aleria à Bonifacio. A ce moment, le chef Philippe Vincensini cuisinier emblématique du restaurant « Veni è posa » et grand épicurien, est sollicité pour monter une nouvelle manifestation en plaine orientale à l’horizon 2023. « J’ai tout de suite accepté et je n’ai pas voulu attendre un an pour qu’il se tienne alors on a tout organisé pour que cela soit un évènement sympathique, populaire, basé sur le partage », raconte Philippe Vincensini qui a tenu à lier la manifestation avec le rallye historique qui se déroulera au même moment.



Rapidement, le cuisinier fait marcher son réseau pour inviter des chefs de grande notoriété. François Adamski, meilleur ouvrier de France (MOF) et Bocuse D’or, Philippe Joannes, Meilleur ouvrier de France et président des MOF région sud, Michel Portos, chef 2 étoiles, Pierrick Cizeron chef exécutif du pôle hôtelier resort Barrière Cannes, Ken Thomas, chef à Monte Carlo, Noëlle et David Faure, le duo hors-normes de la gastronomie… ont décidé de rejoindre Philippe Vincensini dans le début de cette nouvelle aventure. Tous proposeront des animations culinaires en compagnie d’exposants, de pilotes de rallye pour partager un moment convivial en présence de Marie-Ange Geronimi qui animera les ateliers.



Killian Perez, Delphine Morellini et Remi Guerin s’affronteront lors d’un concours de pâtisserie professionnel le dimanche de midi à 14 heures.



De la gastronomie mais pas que !



Ce vendredi 10 juin à 15 heures, les chefs deviendront co-pilotes et prendront la route au côté de Jean-Marc Manzagol et sa Hyundai R5.





A 20 heures, le public pourra assister au festival du rire en présence d’humoristes dont Tano, Cartman, u Teatrinu, Didier Ferrari, Thomas Silvert suivi d’un concert de Sumenta Nova. Veau corse, cochon corse, huîtres et moules de l’étang de Diana, foodtruck crêpes, charcuterie, assiettes de fromages…sur place, 12 exposants proposeront de quoi se restaurer à déguster sur des tables et chaises mises à disposition des visiteurs.

Le samedi c’est le groupe Coco Pops et Jean-Charles Avazeri qui mettront le feu sur la scène du festival.