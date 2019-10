#ImperialWedding : Le dernier des Bonaparte a épousé la descendante de Marie-Louise d’Autriche

Maria Bettina Colonna le Dimanche 20 Octobre 2019 à 08:45

L’histoire est un éternel recommencement et ce samedi 19 octobre aux Invalides à Paris Jean-Christophe Napoléon Bonaparte a épousé la comtesse Olympia von Arco-Zinneberg.

Les deux jeunes gens, descendants de Napoléon et Marie-Louise d’Autriche, vont marcher sur les pas de leurs ancêtres même si leur mariage n'est pas diplomatique. "C’est une histoire d’amour avant d’être un clin d’œil de l’Histoire", avait déclaré le prince au Figaro en mai dernier. "Quand j’ai rencontré Olympia, je me suis d’abord plongé dans son regard, et pas dans son arbre généalogique! Ensuite nous avons pu sourire de cette coïncidence historique." Une référence à son ancêtre, qui a épousé Marie-Louise en 1810 pour former une alliance avec l'Autriche pour contrer l'Angleterre et la Russie.

