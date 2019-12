Images - Ajaccio et la Corse-du-Sud sous les eaux

C.-V. M le Samedi 21 Décembre 2019 à 18:23

Ajaccio et sa région ont payé encore un lourd tribut au mauvais temps. Pluies, inondations ont rythmé la vie des habitants de la Corse-du-Sud qui se sont rapidement sous les eaux quelques semaines après avoir connu la même situation il y a quelques semaines. Plus que de longs commentaires, les images de Michel Luccioni permettent de se faire une idée de l'importance des précipitations des dernières heures. Et ce n'est pas fini.

