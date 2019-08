Ils font le tour de Corse en kayak pour la protection des océans

"Cette idée nous est venue grâce à l'application Wild Up, une application qui regroupe plusieurs idées de défis incongrus. - nous expliquent les jeunes du collectif - Nous nous sommes donc lancés dans cette aventure qui est de faire le tour de la Corse en kayak. Comme pour chacun de nos défis, nous avons souhaité défendre une cause. Notre choix s'est porté sur Sea Shepherd, une association qui défend vigoureusement les fonds et les animaux marins. C'était décidé, trois volontaires du collectifs: Sylvain Bastonero, Sebastien Jeanne et Guillaume Dubarry allait faire le tour de la Corse en kayak!"





Le départ s'est fait ce samedi 3 aout de Porticcio sur le kayak que leur partenaire Cors'Aventure leur a prêté. L'arrivée est prévue pour le 24 aout au même endroit!





"Nous levons des fonds grace au site Alvarum. Voici le lien de la cagnotte: http://www.alvarum.com/sylvainbastonero2



Nous allons communiquer sur l'avancée au jour le jour via notre page facebook. Voici les liens de leur page pour les suivre tout au long de ces trois semaines https://www.facebook.com/Collectifdantes/