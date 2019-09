Ils dérivaient en Méditerranée : la Corsica Linea au secours de 18 migrants

«Nous n'avons fait que notre devoir d'armateur en portant assistance à des gens en détresse en mer », a expliquait lundi soir, Pasquine Albertini la porte-parole de la compagnie.Le Méditerranée, parti d'Alger dimanche à destination de Marseille s'est, en effet, porté au secours de 18 personnes dans la nuit de dimanche à lundi."L'embarcation des migrants s'est signalée, peut-être par des feux de détresse, au navire. En panne d'essence elle dérivait depuis quelques jours seulement."Les migrants ont été aussitôt pris en charge par l'équipage qui les a soumis à un examen médical qui s'est avéré bon." On leur a donné de l'eau et de la nature. Et l'équipage a veillé à ce qu'ils reprennent des forces et se reposent à bord" a ajouté Pasquine Albertini.La suite ?"Nous nous sommes conformés à la règlementation internationale : les migrants ont été débarqués dans le port le plus proche et le pus sûr, Alcudia en l'occurence, sans rencontrer le moindre problème avec les autorités espagnoles".

Le Méditerranée a ensuite repris sa route vers Marseille, où il doit arriver ce mardi à 6 heures.