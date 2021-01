Illi'Corsica : une application mobile corse pour se faire livrer rapidement

À tout juste 23 ans, Pierre Carlier et Florian Moreaux viennent de créer leur société Illi'Corsica. L’entreprise propose des services de coursiers pour tous les commerces, sauf pour les restaurants. Disponible via une application mobile, Illi'Corsica est présentée par Pierre Carlier comme « le futur Uber Eats » des petits commerçants, en tout cas c’est l’ambition visée par les deux jeunes corses. Vêtements, ramettes de papier, livres, bijoux, le but de leurs services est de livrer les produits présents dans les magasins partenaires directement chez le client.L’idée a germé dans leurs esprits bien avant le confinement mais la crise sanitaire a accentué le besoin selon Pierre Carlier : « mon associé Florian travaillait dans un magasin de fournitures bureautiques et un jour il m’a dit que les gens n’arrivaient pas à se faire livrer, il n’y avait pas de solutions adaptées pour une livraison rapide. Avec le premier confinement, le besoin des gens de se faire livrer autre chose que de la nourriture s’est fait de plus en plus ressentir et cela nous a conforté dans notre idée ». Après quelques mois de réflexion et de travail acharné, Illi'Corsica est née pour combler le manque. Le but est de proposer un service additionnel aux commerçants insulaires en livrant leurs produits directement chez le client grâce à un coursier. Pour la clientèle qui a commandé via leur plateforme, il ne restera plus qu’à attendre d’être rapidement livré chez soi.« Le commerçant adhère à la plateforme et crée ainsi un compte sur l’application disponible via le site internet qui est très simple d’utilisation. Quand il reçoit une demande de livraison de la part d’un client, il rentre son adresse et on envoie un coursier » précise Pierre. Pour bénéficier de ce service il faudra débourser entre 49 et 159 euros hors taxes par mois.Pour le client, c’est tout aussi simple. Il faudra d’abord créer gratuitement un compte sur l’application puis choisir le produit à se faire livrer, de manière physique ou virtuelle : « quand le client va chez un commerçant s’il a vu un produit qui l’intéresse et qu’il ne veut pas le prendre de suite il peut se le faire livrer. L’opération est aussi possible via les sites marchands des commerçants. Par exemple si un client voit un produit qui l’intéresse sur le site internet d’une boutique corse, il peut demander à se le faire livrer via Illi'Corsica ». Au niveau de la tarification, tout est basé sur une échelle de temps. Le tarif est calculé à raison de cinq euros par quart d’heure nécessaire au coursier pour effectuer la livraison.Le but n’est donc pas ici de concurrencer les grosses sociétés de transporteurs déjà implantées sur l’île mais plutôt de proposer un service de livraison de proximité dans les centres péri-urbains. Mais attention, Illi'Corsica n’est pas un site de e-commerce où l’on peut retrouver les articles des boutiques partenaires. L’application permettra seulement de faire le lien entre le client et le magasin en livrant rapidement les produits.Pour l’instant l’entreprise est implantée à Ajaccio mais reste ouverte aux partenariats partout en Corse. Il est possible de s’inscrire via leur site internet Illi'Corsica et de retrouver son actualité sur la page Facebook de l’entreprise.