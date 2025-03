Île-Rousse : une journée dédiée à la santé des femmes

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la CPTS de Balagne organise une journée dédiée à la santé féminine le 8 mars à L’Île-Rousse, de 9h à 16h. Au programme, consultations, échanges et conférences autour de sujets parfois encore tabous, mais qui concernent des milliers de femmes.



Médecins, psychologues, diététiciennes, sages-femmes et infirmières seront présents pour répondre aux questions des participantes et apporter des conseils adaptés. La contraception, la grossesse, la ménopause, la prévention des maladies ou encore la santé mentale feront partie des thèmes abordés. L’équipe de prévention de la MSA de Corseproposera également des informations sur la vaccination contre le papillomavirus et les dépistages des cancers féminins, avec un atelier d’apprentissage de l’autopalpation.



La journée sera aussi ponctuée de deux conférences-débats. À 10 heures, une diététicienne interviendra sur la ménopause et les solutions pour mieux la vivre. L’après-midi, à 14h30, une table ronde abordera les violences intrafamiliales, le consentement et les droits des femmes, en présence de la Maison de Protection des Familles (MPF) et du CDIFF de Haute-Corse.



Au-delà des aspects médicaux, un espace bien-être sera proposé aux participantes avec des soins réalisés par une socio-esthéticienne.



Cette journée est ouverte à toutes, sans inscription.