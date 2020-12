Il avait versé dans les gorges du Prunelli : retrouvé blessé après plusieurs heures de recherches

Des fractures aux bras et au bassin : l'homme qui a versé avec son Quad ce dimanche matin dans les Gorges du Prunelli s'en tire plutôt bien.

Mais sa chute de près de 50 mètres, dans le vide, aurait pu, en effet, virer en drame.

D'autant que l'homme, qui réside dans la région et qui avait pu lui-même avertir les secours de son incroyable chute, a été rapidement privé de l'usage de son téléphone, tombé en panne.



Dès lors en raison de l'impossibilité de localiser la victime d'importants moyens ont engagés. Les pompiers d'Ajaccio mais aussi d'Ocana et Bocognano ont été mobilisés. Le GMSP (groupe de montagne des sapeurs-pompiers de Corse-du-Sud) est également intervenu pendant que les gendarmes multipliaient les recherches dans tout le secteur où l'homme aurait pu être victime de cet accident.



Finalement ce sont des randonneurs qui circulaient dans le secteur du Prunelli qui l'ont retrouvé.

Victime de fractures aux bras et au bassin, il a été rapidement pris en charge par l'hélicoptère de la gendarmerie.

Hélitreuillé, il était aussitôt évacué sur le centre hospitalier de la Miséricorde d'Ajaccio.