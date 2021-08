INSOLITE - Une pomme de pin géante tombe à côté de sa voiture à Ajaccio

C’est une drôle de mésaventure qui est arrivée à cette Ajaccienne, ce lundi 23 août. Une pomme de pin géante est tombée juste devant sa voiture, alors qu’elle se rendait au parc Berthault dans le cadre de son travail. « Aucun dégât, je suis plutôt émerveillée de cette trouvaille » assure l’intéressée. « La chance, pas de personne dessous ! » ajoute t-elle immédiatement. En effet, le cône en question pèse tout de même près de six kilos.



Il s’agirait, selon les recherches de notre lectrice, du fruit d’un araucaria bidwillii, un conifère à feuillage persistant, poussant naturellement… en Australie. Et il ne serait pourtant pas le seul dans la cité impériale. « Je crois qu'il y a un autre exemplaire de cet arbre dans le jardin de la Collectivité de Corse. » Férue de botanique, elle ne compte pas s’arrêter là. « Je pense me mettre en relation avec le jardin de Vandoeuvre les Nancy, peut-être aussi la pépinière de Corse… »



L’occasion pour cette passionnée de faire passer un message. « Pour la petite histoire, Aiacciu était un berceau pour les plantes, mais mis à part couper les arbres, peu de personnes font vraiment attention aux merveilleux végétaux qui ont été plantés dans notre ville… » rappelle t-elle. Et pourtant, avec des fruits de six kilos qui tombent du ciel, il vaudrait mieux.