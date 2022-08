INSOLITE - Les satellites d'Elon Musk ont fait leur apparition dans le ciel corse

Ce dimanche 21

août

, vers 21h50, un phénomène curieux a illuminé le ciel corse.

Des boules lumineuses, se

déplaçant

à grande vitesse, ont été

visibles

pendant une

vingtaine

de seconds.

Après cette

apparition

quelques photos et des vidéos nous ont été envoyées par une lectrice de

CNI

,

Andrea

Sacco

, d’autres internautes nous ont demandé "quel était ce phénomène apparu haut dans le ciel se dirigeant

d’ouest en est

ayant l’aspect d’un train lumineux avec 4 ou 5 wagons, silencieux, et s’effaçant au bout de quelques secondes

.

"

Pour expliquer cela, il faut probablement se tourner vers

Elon Musk

.

En effet,

ces

boules lumineuses pourraient être des satellites de la société

SpaceX

.

Elles font partie du projet

Starlink

, un fournisseur d'accès à Internet par satellite qui repose sur une constellation comportant des milliers de satellites de télécommunications placés sur une orbite terrestre basse.

Hier encore, 57 nouveaux satellites ont été mis en orbite, depuis la Floride, par le géant américain.

Dragon's de-orbit burn is complete. Splashdown at ~2:53 p.m. ET off the coast of Florida, northwest of Cape Canaveral

— SpaceX (@SpaceX) August 20, 2022