INIZIÀ-l’incubateur corse poursuit son cycle de webinars, conférences en ligne

Comme elle s’y était engagée, l’équipe d’experts en innovation d’INIZIÀ-l’incubateur corse poursuit ce cycle de conférences en ligne.Prochain rendez-vous vendredi 26 juin à 14h30 : conférence interactive en ligne sur "la propriété intellectuelle" .Sous la direction d'Alexandre Vinciguerra et d'Emmanuel Pierre, président et directeur d'INIZIÀ, cette conférence sera animée par Pénélope Couture, chargée d’affaires à l’Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)La propriété intellectuelle s’insère dans la stratégie globale de toute entreprise et peut être perçue comme la boîte à outils du dirigeant. Au cours de cette conférence interactive, la représentante de l'INPI et l'équipe d'experts en innovation d'INIZIÀ partageront les bonnes pratiques pour initier une réflexion sur la mise en place d'une démarche de propriété intellectuelle.Ils aideront les porteurs de projets innovants à identifier les outils de la Propriété Intellectuelle, quels que soient le projet, le secteur d'activité, en France et à l'international.Rappelons que les précédentes thématiques abordées dans le cadre de ces conférences ont rassemblé entre 30 et 40 participants, membres du Réseau INIZIA : porteurs de projets (en phase d’incubation et de post incubation…), partenaires (Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie de Corse…)Les précédentes conférences en ligne ont, notamment, traité de «la gestion de crise en mode start-up : tirer profit des mesures financières et fiscales dédiées et optimiser le pilotage de sa trésorerie », «l’équipe de start-up, des premiers associés aux premiers salariés», «le pilotage de la gestion de la trésorerie en période de crise»

NIZIÀ-l’incubateur corse est le moteur de la dynamique de l’innovation entrepreneuriale portée par les start-up insulaires.

Levier du développement économique régional, INIZIÀ -l’incubateur corse est la référence en matière d’ingénierie de l’innovation de la Collectivité de Corse. Sa mission, de service public, est la création d’entreprises et la pérennisation d’activités économiques, en Corse, par l’accompagnement de projets innovants.

Créé en 2006, INIZIÀ est, sur le territoire, le seul incubateur à bénéficier de l’agrément du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il fait partie d’un réseau RETIS qui compte, au niveau national, plus de 80 structures d’accompagnement de projets innovants dont 19 incubateurs publics.

Dans le cadre de sa mission de détection, d’accompagnement et de suivi des projets innovants, INIZIÀ-l’incubateur corse intervient en complément et en partenariat avec d’autres acteurs du développement économique insulaire : la Collectivité de Corse, l’Università di Corsica Pasquale Paoli…