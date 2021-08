I Ghjuvannali : l'ADMR2A ouvre un nouvel espace de loisirs à Carbini

Ce cap de diversification des activités, fixé par le Conseil d’Administration de la structure, et porté par Michel Acquaviva, vice-président fédéral au développement, s’inscrit dans le respect des valeurs de ce réseau associatif créant de l’emploi et proposant ses services dans 98% des communes de Corse-du-Sud.

Baptisée I Ghjuvannali, l’inauguration de cette jeune structure accueillant une dizaine d’enfants a été l’occasion pour les différents soutiens et acteurs du projet de réaffirmer la confiance qu’ils portent au réseau ADMR de Corse-du-Sud.





Le maire de la commune de Carbini, Jean-Jacques Nicolai, a affirmé qu’il s’agit «d’un outil de consolidation de la vie familiale et professionnelle exceptionnel ainsi qu’un lieu de cohabitation et d’apprentissage de la vie en communauté.»

Geneviève Mondoloni, présidente de l’accueil de loisirs I Ghjuvannali, a présenté «ses vœux de pérennité et de réussite.»

Eric Gigon, directeur fédéral de l’ADMR de Corse-du-Sud, a souhaité remercier «l’ensemble des bénévoles, salariés et politiques ayant participé de près ou de loin à la concrétisation de ce projet.»





Les discours formels terminés, les enfants du centre ont pu présenter au public présent un spectacle composé de cirque et de danse.

Au terme de cette belle manifestation d'inauguration toutes les personnalités présentes n'ont manqué de dire un grand bravo à Thelen Alina, directrice de l’accueil de loisirs, pour son formidable investissement