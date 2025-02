Hyrox : Véronique Filippi vice-championne d'Europe à Vienne

Le week-end des 22 et 23 février, Vienne, capitale autrichienne, accueillait le championnat d'Europe Open d'Hyrox, une discipline combinant course à pied et ateliers de musculation. Une compétition particulièrement éprouvante, où Véronique Filippi, adjointe aux sports de la Ville de Portivechju, s’est illustrée en décrochant la médaille d’argent avec un temps de 1h16'28.



La Portovecchiaise monte ainsi sur la deuxième marche du podium de cette épreuve de haut niveau, derrière la Tchèque Romana Hartmanova, sacrée championne d’Europe en 1h15'48. L’Italienne Tamara Vincenzi complète le podium avec un chrono de 1h16'38.



Autre performance notable côté corse : Elsa Casadesus, également originaire de Portivechju, s’est classée à une honorable onzième place.