Hyacinthe Vanni : « Je ne comprends pas les délais d’engagement des moyens aériens en Corse »

- Il n'y avait donc pas de Canadair sur place ?

- Ils nous ont envoyé deux Canadairs, mais trop tard ! Le feu dure depuis samedi après-midi et on ne l’a pas encore éteint aujourd'hui. On nous a donné un Dash, le soir, et les Canadairs ne sont intervenus que le lendemain. Nous avons eu trois fois plus de travail, alors qu’on sait que sur ce type de feu, les Canadairs doivent intervenir dans les deux premières heures. Le problème, c’est surtout qu’on a engagé des moyens terrestres jour et nuit, samedi et dimanche : 90 personnes sur place, deux jours et deux nuits sur le terrain 24 heures sur 24. C’est inimaginable ce qu’on a dû déployer en termes de moyens, alors qu’on aurait pu conjuguer les moyens terrestres et aériens, cela nous aurait faciliter la tâche. Je tiens à féliciter et à remercier l’ensemble des sapeurs-pompiers, forestiers sapeurs et militaires de la sécurité civile qui ont déployé tous ces efforts et qui ont, grâce à leur efficacité et leur rapidité, éviter le départ de 5 nouveaux sinistres. Les feux de forêt, comme celui de Linguizzetta, sont des feux terribles en termes de moyens, en termes de permanence, de déploiement et en termes de coûts. On parlera du coût à la fin, mais ce sont quand même des journées à 25 000 €. On peut éviter un tel coût en ayant les moyens aériens immédiatement.



- Craignez-vous que cette situation se reproduise ?

- Là, non ! Comme nous avons déjà mobilisé beaucoup de moyens sans avoir commencé la saison, désormais, tout le monde a compris qu’il y avait un réel danger et qu’il fallait être réactif. La saison des feux, qui devait commencer le 7 juillet, est avancée et, dès demain, nous aurons un dispositif lourd sur Corte. Nous ferons l’ouverture de saison des feux de forêt jeudi.



- Comment s’annonce cette saison du point de vue des feux de forêt ? Etes-vous inquiets ?

- Nous sommes très inquiets pour la saison. La situation est extrêmement préoccupante. C’est très sec, il y a beaucoup de végétation. Les températures du mois de juin sont très élevées. L’an dernier a été une saison plutôt facile. Aujourd’hui, ce qui est paradoxal, c’est que les feux de Linguizzetta et de Solaro sont deux feux accidentels. Le feu de Solaro est dû à la foudre. Celui de Linguizzetta est dû à quelqu’un qui débroussaillait. On ne peut même pas dire que ce sont des feux criminels.



- Pensez-vous que les moyens, dont vous disposerez, seront suffisants ?

- Oui, je pense que les moyens seront suffisants. Quand la saison commence, généralement on nous donne les moyens. Le problème, c’est l’avant-saison. Là, il faut plus de réactivité, de conscience. Au regard de ce début de saison, il serait judicieux que le détachement des Canadairs sur Ajaccio et de l’hélicoptère lourd sur Corte soient anticipés.



Propos recueillis par Nicole MARI.