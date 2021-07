Huguet-Campana : votre ostéopathe sur Ajaccio assure une permanence 7 jours sur 7

La rédaction le Dimanche 4 Juillet 2021 à 16:39

Avec une prise en charge rapide des urgences ostéopathiques sur Ajaccio, le cabinet Huguet-Campana assure également les soins pour tous les patients :

- Pour les sportifs (salles de sport, professionnels etc.),

- Pour les femmes enceintes,

- Pour la pédiatrie et l'enfance,

- La préparation du corps pour l'été et la prépa physique,

- etc.