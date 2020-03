Hôpital de la Miséricorde d'Ajaccio : Aroma-Zone offre le nécessaire pour la fabrication de gel hydroalcoolique

C.-V. M le Mardi 31 Mars 2020 à 07:55

Ces derniers jours, AROMA-ZONE, PME provençale, spécialisée dans la vente en ligne d’huiles essentielles et de cosmétiques DIY, a répondu présent aux SOS lancés par les hôpitaux de la Miséricorde d’Ajaccio et de Foch à Suresnes en offrant tout le nécessaire (éthanol, glycérine, flacons et pompes) pour la fabrication de gel hydroalcoolique afin de subvenir à une semaine de consommation de tout l’hôpital (à savoir entre 40 et 60 litres de gel hydroalcoolique).

