Hôpital de Corte-Tattone : une fresque "Bouge ton corps" réalisée avec le concours des résidents

- Pourquoi cette initiative ?

- Des travaux ont été entrepris pour la création d’un plateau paramédical et socioculturel au niveau 1 de l’établissement. Dans cette aile, nous retrouvons une grande salle de kinésithérapie, les salles des ergothérapeutes et psychomotriciens, le bureau des animatrices, un espace dédié aux animations socioculturelles (notamment ateliers manuels et d’art plastique), une grande salle de théâtre.



- A quoi sert cette aile de l'hôpital ?

- Cet espace permet aux différents professionnels d’exercer dans de meilleures conditions et de travailler en étroite collaboration. Ce lieu est identifié par les résidents comme un espace extérieur à leur service et un espace de rencontres.

L’enjeu est de faire de cette aile un espace central pour l’établissement, représentant la convivialité, l’activité, la stimulation physique et psychique, la rencontre.





- D'où l'idée de cette fresque ?

- La réalisation de cette fresque permet de figurer le sens de ce nouvel espace. Les résidents ont été associés à ce projet dès le début. Ils ont pu donner leurs idées, leurs avis sur les croquis et ont créé cet arbre pour laisser leur marque et s’approprier le lieu. Nous remercions chaleureusement les résidents et le personnel qui ont tout de suite étén enthousiasmés par le projet.



- Comment avez-vous pu mener l'initiative à bien ?

- Merci à Isabelle De Rosa qui a soutenu notre projet depuis le début dans le cadre de l’appel à projet Culture et santé 2021 et nous a permis d’obtenir le financement nécessaire par l’ARS et la Collectivité de Corse. La MGEN a également été un mécène, en tant que partenaire favorisant la prévention en santé.

Enfin, merci à Antoine Asaro pour l’œuvre qu’il a réalisée, avec l’aide des Pinceaux dubcœur. Il s’est investi dans cette œuvre ayant à cœur le cadre de vie des résidents de Tattone.



- Et maintenant ?

- Nous espérons que ce lieu vive, grâce aux professionnels accompagnant les résidents au quotidien dans le maintien de leur autonomie, à travers les activités paramédicales et les animations pour les encourager à « bouger leur corps », à vivre.