« Histoires de revenants » : Le nouveau livre de Dominique Giorgi

Nous avions découvert les talents littéraires de Dominique Giorgi à travers « La dormeuse du Couloumé -Et autres nouvelles du Gers » paru en 2022 chez BOD et « Le tango corse » en 2024. Si l’auteur est né dans le Gers, région d’origine de sa mère, de par son père ses racines puisent dans la vallée du Taravo : Serra di Ferro et Tasso. Et son 2e roman était constitué de textes courts où il célébrait la Corse, sa terre de cœur, avec toute une série de portraits sensibles, hommages à la culture et aux habitants de l’île. Il nous …. revient en cet automne avec ce passionnant : Histoires de revenants. « Les revenants ne viennent pas forcément hanter leurs descendants avec de mauvaises intentions » explique l’auteur. « Evidemment, certains sont hostiles. C'est comme cela que l'imaginaire populaire les représente, vengeurs, effrayants! Mais d'autres se veulent attachants, soucieux d'établir un contact bienveillant. Ils tentent des retours au réel parfois difficiles et pour des raisons bien différentes, le besoin de frôler, l'insatisfaction de l'au-delà, la lassitude de leur sort de fantôme et l'amour, bien sûr ». Dans ce recueil, ces revenants ont diverses origines : trois sont corses, trois gascons, d'autres surgissent de l'Opéra, de la mer Rouge, du monde du jazz, du métavers, ou même d'une paroisse parisienne. Tous garderont une grande part de mystère…..

