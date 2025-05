Histoire(s) en mai : Le Festival du livre d’Histoire poursuit son voyage « à la romaine »

« Si fueris Romae, Romano vivito more. Si tu es à Rome, vis comme les Romains. » Dès l’ouverture, Michèle Corrotti, présidente d’Arte Mare, donne le ton. L’édition 2025 du festival invite le public à vivre « Romano more », à la romaine, avec humour, érudition et quelques libertés assumées. « Cette année, nous proposons au public de vivre quelques jours comme les Romains. Avec bien sûr quelques anachronismes, pour mieux conjuguer les plaisirs gourmands au présent »,explique-t-elle. Les agapes sont bien là : séances de lecture, expositions, rencontres avec des auteurs, balades commentées, ateliers d’écriture, gastronomie et histoire se répondent tout au long de ces journées.



Le festival a débuté mercredi 14 mai avec des rencontres scolaires au collège Simon Vinciguerra de Bastia. Les élèves latinistes ont échangé avec Didier Ottaviani, Florent Quellier et Pierre-Yves Quiviger. À la médiathèque de l’Alb’Oru, Bertrand Puard a animé un atelier d’écriture pour les enfants de 8 à 12 ans. Ce même jour, il a signé ses ouvrages jeunesse à la librairie Les P’tits Bidules, où il reviendra le 4 juin aux côtés de Florence Medina, attendue pour son roman La tour de Jeanne. Cette dernière rencontrera aussi des classes de CM2 entre le 2 et le 6 juin. L’après-midi du 14 mai s’est poursuivie à la bibliothèque Tommaso Prelà avec une série de conférences réunissant plusieurs auteurs, suivie d’une séance de dédicaces. Le lendemain, jeudi 15 mai, la Promenade Salvatore Viale, les pieds dans le plat a permis de mêler marche, histoire et gastronomie autour d’un itinéraire culturel original.



Parmi les auteurs présents cette année figurent Pierre Assouline, invité avec L’annonce paru chez Gallimard, Nathalie Cohen pour Un fauve dans Rome et L’or de Jérusalem, Didier Ottaviani avec ses travaux sur Dante et Marsile de Padoue, Dimitri Tilloi-D’Ambrosi pour ses ouvrages sur la Rome antique, Florent Quellier autour de l’histoire de la gourmandise et du potager, Pierre-Yves Quiviger avec sa Philosophie du vin, Bertrand Puard, auteur de romans jeunesse, et Florence Medina. À leurs côtés, de nombreux autres invités sont attendus, parmi lesquels Linda Piazza, Françoise Ducret, Dominique Gaudin, Ange-Toussaint Pietrera, François-Michel Durazzo, Jean-Baptiste Raffalli, Louis Schiavo, Ariane Jurquet, Ophélie de Peretti ou encore Isabelle Manzi.



Le point d’orgue du festival est prévu les 24 et 25 mai avec une grande balade en train entre Bastia et Ajaccio, via Venaco. « Nous commencerons le voyage à Bastia, direction Venaco », précise Michèle Corrotti. À bord, les passagers partageront le trajet avec des auteurs et artistes, au fil d’animations variées : loto en latin, quiz, ateliers créatifs et moments littéraires. D’autres rencontres sont prévues à Ajaccio et Porticcio pour conclure ce parcours itinérant autour de l’histoire, des mots et du goût.



Le programme complet est accessible sur le site d’Arte Mare.