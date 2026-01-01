CorseNetInfos
Haute-Corse : trois accidents de la circulation font quatre blessés


Léana Serve le Vendredi 16 Janvier 2026 à 18:06

Trois accidents de la route ont été recensés ce vendredi en Haute-Corse. Le premier a eu lieu vers 7h30 à Bastia, où deux véhicules sont entrés en collision sur la route de Saint-Florent. Deux personnes ont été blessées, dont une a été évacuée vers le centre hospitalier de Bastia par les pompiers.

Le deuxième accident a eu lieu sur la commune de Monticello, où un véhicule a fait une sortie de route dans un fossé peu avant 14 heures. Les sapeurs-pompiers de l'Île-Rousse ont pris en charge une victime légèrement blessée, qui a été évacuée vers l'hôpital de Calvi.

Enfin, un troisième accident a eu lieu vers 17h20 sur la quatre voies au niveau de la Foir’Fouille dans le sens nord-sud. Une personne, légèrement blessée, a été emmenée vers le centre hospitalier de Bastia. L’accident génère un important embouteillage sur cet axe.







