Haute-Corse : toujours des excès de vitesse

Ainsi le 15 Août à 18h25, sur la route territoriale 20 commune de Volpajola, un automobiliste qui circulait à bord d’un Renault Mégane était contrôlé, par les motocyclistes de l'EDSR2B, à 147km/h (139km/h retenue) alors que la vitesse autorisée est de 80km/h.Son permis de conduire a été retenu. Et le véhicule a fait l'objet d'une immobilisation administrative de 7 jours.





Trois jours plus à 10h05, toujours sur la RT 20 et toujours commune de Volpajola, un autre automobiliste circulant à bord d'une Audi Quattro R8 est contrôlé, par les gendarmes de la brigade territoriale de Borgo, à 140km/h enregistré (soit 133km/h retenue) alors que la vitesse autorisée est de 80km/h.

Même sanction pour lui avec rétention immédiate du permis de conduire et immobilisation administrative du véhicule pour une durée de 7 jours.