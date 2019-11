Haute-Corse : six autres blessés sur la route

C.-V. M le Mardi 19 Novembre 2019 à 17:48

Trois autres accidents de la route se sont produits mardi après-midi à Casatorra, sur le territoire de la commune de Biguglia, à Furiani, à la hauteur du rond-point de But, à Talasani et enfin à Morosaglia. Six blessés ont été secourus par les pompiers et transportés au centre hospitalier de Bastia.

