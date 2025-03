Haute-Corse : la 8ᵉ promotion des cadets de la sécurité civile franchit un cap

Un partenariat essentiel pour la réussite

Mis en place dans le cadre d’une convention entre le ministère de l’Intérieur et celui de l’Éducation nationale, le dispositif repose sur un partenariat solide entre la préfecture, la direction académique des services de l’Éducation nationale, le Service d’incendie et de secours de Haute-Corse (SIS 2B) et l’Unité d’instruction et d’intervention de la sécurité civile n°5 de Corte (UIISC5). L’objectif est clair : sensibiliser les jeunes à la culture du secours, à la prévention et à l’engagement citoyen.





Une formation complète et immersive

Comme le souligne Frédéric Demuynck, référent scolaire du dispositif : « Depuis le lancement du programme en 2016 au collège-lycée Pascal-Paoli de Corte, son succès ne se dément pas ». Puis de poursuivre : « Cette année encore, les cadets et cadettes suivent un programme de formation dense de 40 heures, alternant enseignements théoriques et mises en situation. Grâce à l’implication du SIS 2B et de l’UIISC5, ils ont été formés aux gestes qui sauvent, à l’utilisation des extincteurs, aux rôles et missions du centre opérationnel départemental d'incendie et de secours (CODIS) et ont même pris part à des exercices d’évacuation et de confinement au sein de leurs établissements ».





Un bilan encourageant à mi-parcours

À mi-parcours, le bilan est déjà très positif. Les jeunes participants développent un sens accru de la responsabilité et une meilleure connaissance des risques. Leur rôle en tant qu’assistants de sécurité dans leurs collèges renforce cette dynamique, tout comme leur engagement lors de cérémonies officielles, telles que celle du 8 mai. « Ce dispositif est une véritable école de la citoyenneté », souligne le lieutenant-colonel Thierry Nutti, chef du groupement des affaires institutionnelles et citoyennes du SIS 2B. « Il permet aux jeunes de mieux comprendre les enjeux de la sécurité civile et, pour certains, suscite même des vocations que nous appelons bien évidemment de nos vœux. »





Un engagement durable pour l’avenir

L’investissement des formateurs et des partenaires est un pilier fondamental de la réussite de ce programme. Leur engagement sans faille permet d’accompagner les cadets dans cette aventure formatrice et enrichissante. Alors que cette huitième promotion poursuit son parcours, le dispositif des cadets de la sécurité civile en Haute-Corse s’impose plus que jamais comme un modèle de sensibilisation et d’apprentissage du civisme pour les jeunes générations.

En regardant vers l’avenir, les acteurs du projet espèrent continuer à développer et pérenniser cette initiative. L’enthousiasme des jeunes et le soutien des institutions démontrent l’importance de tels dispositifs pour renforcer la culture du secours et de la prévention au sein de la société. Une dynamique positive qui pourrait inspirer d’autres territoires à suivre cet exemple.