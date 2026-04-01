Haute-Corse : deux accidents de la route, trois blessés

Le premier est survenu vers 14 heures sur la RT 20, à la sortie sud de Ponte-Novu. Un véhicule a effectué une sortie de route pour une raison encore indéterminée. Les sapeurs-pompiers de Ponte-Leccia ont été dépêchés sur place. L’accident a fait deux blessés légers, pris en charge par les secours.

Un second accident s’est produit aux alentours de 17h45 sur la route du village de Poggio-di-Nazza. Un véhicule a fait plusieurs tonneaux. Les pompiers de Ghisonaccia sont intervenus rapidement et ont procédé à l’évacuation d’un blessé en urgence relative vers le centre hospitalier de Corte.