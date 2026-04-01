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Haute-Corse : deux accidents de la route, trois blessés


La rédaction le Vendredi 17 Avril 2026 à 19:43

Deux accidents de la circulation se sont produits ce vendredi après-midi en Haute-Corse, mobilisant les secours.



Haute-Corse : deux accidents de la route, trois blessés
Le premier est survenu vers 14 heures sur la RT 20, à la sortie sud de Ponte-Novu. Un véhicule a effectué une sortie de route pour une raison encore indéterminée. Les sapeurs-pompiers de Ponte-Leccia ont été dépêchés sur place. L’accident a fait deux blessés légers, pris en charge par les secours.
Un second accident s’est produit aux alentours de 17h45 sur la route du village de Poggio-di-Nazza. Un véhicule a fait plusieurs tonneaux. Les pompiers de Ghisonaccia sont intervenus rapidement et ont procédé à l’évacuation d’un blessé en urgence relative vers le centre hospitalier de Corte.






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