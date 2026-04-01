Stonde di Vita avec… Jeremy Odet, soigneur animalier
Depuis trois ans, la jeune association @Upettirossu vient en aide aux animaux sauvages blessés à Oletta. Jeremy Odet est soigneur là-bas. Hérissons, tortues, rapaces... ce sont chaque année plus de 800 animaux qui passent par les mains attentionnées de ces soigneurs animaliers qui s’efforcent de réparer l’erreur humaine. Face à la recrudescence des animaux sauvés, U Pettirossu a besoin de vos dons ! Et si vous trouvez un animal sauvage blessé, contactez-les au 0788837022