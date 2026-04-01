Corte : le 4e Salon de la chasse à l’affût jusqu’à dimanche

Dès l’ouverture du Salon, le public se pressait déjà nombreux dans les allées sous le chapiteau à la rencontre des spécialistes de la chasse. Un public qui venait de toute la Corse à l’image de ces chasseurs Proprianais qui s’intéressaient à la destination Tunisie avec Samir Hanchi, proposant la chasse au sanglier. « Nous avons un sanglier tout à fait sauvage, qui n’a pas subi de croisement et nous avons donc des trophées que l’on trouve plus en Corse. Les chasseurs corses sont connaisseurs et adorent venir en Tunisie chasser cet animal emblématique. Depuis la Corse, la Tunisie, via Marseille, n’est qu’à trois heures de vol et nous avons la possibilité d’organiser un séjour en petit comité. Les chasseurs sont logés en chambres d’hôtes soit dans des hôtels 4 ou 5 étoiles avec le repas du soir, tandis qu’à midi nous déjeunons dans le maquis puisque nous avons avec nous un chef cuisinier. La viande est ensuite récupérée par les restaurateurs et les hôteliers pour les touristes ».

De son côté Jérémy Bianco défend la chasse au sanglier en Turquie « où la pratique ressemble à celle que nous connaissons en Corse. En revanche, les sangliers sont bien plus imposants avec des bêtes pouvant atteindre 200 voire 300 kg ».