Corte : le 4e Salon de la chasse à l’affût jusqu’à dimanche

Dès la première édition du Salon de la Chasse à l’Ile-Rousse, le succès a été au rendez-vous. Au point que les organisateurs ont choisi de délocaliser la quatrième édition au profit de meilleures conditions d’accueil « mais aussi pour bénéficier d’un espace plus vaste nous permettant, non seulement d’accueillir davantage de monde dans des conditions optimales, mais de regrouper toutes les activités sur le même espace.
Et puis, Corte, grâce à sa position centrale, nous place à un peu plus d’une heure de route de toutes les régions insulaires. De ce fait, tous les passionnés de chasse ont la possibilité d’effectuer le déplacement et de participer à cette grande fête de la chasse. La préparation de ce Salon a été longue et toute l’équipe a fait un travail formidable. J’en profite d’ailleurs pour remercier tous les adhérents et les bénévoles de l’association. Un grand merci également à la mairie de Corte et son maire, Xavier Poli, qui nous a accueilli les bras ouverts », a expliqué le président de Caccia d’Oru, Gilbert Barrachina.
Ainsi, ce vendredi matin, l’immense chapiteau, installé au cœur du complexe de sports de Chabrières, accueillait les dizaines d’exposants venus de toute l’île, mais également du Continent ainsi que d’Italie, de Turquie, de Slovaquie ou encore de Tunisie. Tandis qu’à l’extérieur, les principales enseignes de voitures tout terrain et de quads, présentaient leurs dernières innovations. « Ce salon est dédié totalement à la chasse. Aux côtés des spécialistes des armes, que ce soit les fusils, les carabines ou les couteaux, des jumelles ou des lunettes de visée, on trouve des détaillants en petits articles comme les colliers pour chiens, ainsi que des vendeurs de chaussures, de vêtements mais aussi des commerçants spécialisés dans la nourriture animale. Il y a également des voyagistes qui sont là pour présenter diverses destinations dédiées à la chasse comme Bianchi Safari, ou encore des destinations de chasse au sanglier en Turquie ou en Tunisie. Nous avons la chance également d’accueillir de grandes marques de lunettes thermiques et de carabines qui viennent d’Espagne et de Bulgarie ». Outre les stands dédiés à la chasse, le Salon proposera des démonstrations de travail de chien, un concours de ball trap laser ainsi que des jeux pour les enfants.
Le maire de Corte, Xavier Poli, se félicitait de l’organisation de cette manifestation « majeure à Corte ». Bien que le site de Chabrières connaisse un profond bouleversement dans les mois qui viennent puisque d’importants travaux de réhabilitation vont y être entrepris. « Nous travaillons d’ores et déjà avec les organisateurs pour trouver un espace adapté de manière à pérenniser cet événement. D’ailleurs, nous proposerons lors du prochain conseil municipal, l’octroi d’une subvention d’un montant de 7 000 euros pour soutenir ce Salon de la Chasse, car cet événement nous tient à cœur ». Pour Jean-Baptiste Mari, président de la Fédération de la Chasse, ce Salon est le lieu idéal pour les rencontres entre chasseurs, « c’est aussi l’occasion de découvrir les nouveautés en terme de matériel mais aussi de vêtements ».
Dès l’ouverture du Salon, le public se pressait déjà nombreux dans les allées sous le chapiteau à la rencontre des spécialistes de la chasse. Un public qui venait de toute la Corse à l’image de ces chasseurs Proprianais qui s’intéressaient à la destination Tunisie avec Samir Hanchi, proposant la chasse au sanglier. « Nous avons un sanglier tout à fait sauvage, qui n’a pas subi de croisement et nous avons donc des trophées que l’on trouve plus en Corse. Les chasseurs corses sont connaisseurs et adorent venir en Tunisie chasser cet animal emblématique. Depuis la Corse, la Tunisie, via Marseille, n’est qu’à trois heures de vol et nous avons la possibilité d’organiser un séjour en petit comité. Les chasseurs sont logés en chambres d’hôtes soit dans des hôtels 4 ou 5 étoiles avec le repas du soir, tandis qu’à midi nous déjeunons dans le maquis puisque nous avons avec nous un chef cuisinier. La viande est ensuite récupérée par les restaurateurs et les hôteliers pour les touristes ».
De son côté Jérémy Bianco défend la chasse au sanglier en Turquie « où la pratique ressemble à celle que nous connaissons en Corse. En revanche, les sangliers sont bien plus imposants avec des bêtes pouvant atteindre 200 voire 300 kg ».
De son côté Jérémy Bianco défend la chasse au sanglier en Turquie « où la pratique ressemble à celle que nous connaissons en Corse. En revanche, les sangliers sont bien plus imposants avec des bêtes pouvant atteindre 200 voire 300 kg ».
Parmi les exposants, Marc Sinibaldi, pour le Parc Naturel Régional de la Corse. Il défend une autre chasse, « c’est-à-dire que nous souhaiterions que tous les chasseurs insulaires utilisent de nouvelles cartouches ne possédant pas de plombs. Les charognards, comme le Gypaète par exemple, se nourrissent d’animaux morts et le fait d’ingérer le plomb peut leur être fatal. Nous sommes là aussi pour rappeler qu’il y a des espèces protégées et qu’il est important de les préserver ».
Le Salon de la Chasse Caccia d’Oru se poursuit jusqu’à dimanche soir à Chabrières, route d’Aleria, et l’on attend des milliers de visiteurs sur ces trois journées.
Le Salon de la Chasse Caccia d’Oru se poursuit jusqu’à dimanche soir à Chabrières, route d’Aleria, et l’on attend des milliers de visiteurs sur ces trois journées.
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