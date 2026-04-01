Rugby régional - Place aux phases finales

En Régionale 1, deux formations insulaires ont déjà tourné la page de la saison 2025/2026 dans la mesure où Portivechju Rugby et le CRAB, cette dernière qui devrait être concernée par la relégation en Régionale 2, sont désormais en vacances Seul le RC Lucciana sera en lice dans le cadre de cette seconde partie de la saison. Le RC Lucciana, deuxième du championnat de R1, jouera les demi-finales d'accession en Fédérale 3. Celles-ci prendront la forme d'un match aller-retour face à Orange. La première rencontre aura lieu ce dimanche à 15 heures en terre vauclusienne. Ces deux équipes se sont déjà rencontrées à deux reprises cette saison et ont engrangé un succès chacune. Les Luccianais habitués des phases finales ont une belle carte à jouer avec ce premier acte à Orange avant le deuxième le dimanche 26 avril sur la pelouse de Charles Galletti. Un match qui permettra à l'entraîneur David Pocq d'aligner un effectif au complet.

Du côté de nos représentants en Régionale 2, les quarts de finale d'accession en Régionale 1 sont au programme du RC Ajaccio et de Bastia XV, cette fois sur un match sec. Les deux équipes seront en déplacement ce dimanche. Bastia XV (15h) affrontera le leader de la Poule 1 Fos-sur-Mer. Les Bleus devront être à leur meilleur niveau pour réaliser une véritable performance sur l'aire de jeu provençale. A à 16 heures, les Ciel et Blanc du RC Ajaccien évolueront à Ollioules deuxième de la Poule 2 au terme de la saison régulière. De la même manière l'adversaire des Ajacciens sera coriace, Quoi qu'il en soit, seule la victoire est envisageable pour continuer sur le chemin menant à la Régionale 1.