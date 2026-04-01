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Ajaccio : le Printemps des poètes à la Grande Galerie du Palais Fesch  16/04/2026

Ajaccio : le Printemps des poètes à la Grande Galerie du Palais Fesch

Ce vendredi 17 avril à 19h à la Grande Galerie du Palais Fesch à Ajaccio la poésie sera à l’honneur grâce à une manifestation organisée par l’association « Racine de ciel » en partenariat avec A Casa di puisia. (Entrée gratuite)
Présents à cette soirée exceptionnelle : Linda Maria Baros, directrice nationale du Printemps des Poètes, Mychèle Leca, directrice de Racines de Ciel, et Norbert Paganelli, président de la Maison de la Poésie de la Corse, Gaëlle Fonlupt, Prix Max Jacob 2024, Alexandre Gouttard, prix Nouvelle Donne 2025, Doria Pazzoni-Gavini, Prix Casa di a puisa 2026, Carine Adolfini, médaillée de l’Académie des Jeux Floraux 2023, Alain di Meglio, Prix du livre corse 2009 et François Viangalli professeur de droit et poète…. L’intermède musical sera assuré par la soprano Muriel Batbie Castell, il permettra de découvrir la poésie insulaire mise en musique et chantée par l’une des plus belles voix d’Occitanie

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