Alata : l'association Fina Tawa organise une soirée solidaire

L’association Fina Tawa organise une soirée solidaire le 25 avril prochain à la salle des fêtes de Trova, sur la commune d’Alata.



Au programme, un moment convivial et festif avec un concert d’André Bonini et un buffet gourmand proposés sur place à partir de 19h30.



Les fonds récoltés lors de cet évènement seront reversés à la scolarisation des enfants burkinabés et soutiendront également l’association ajaccienne « Tous pour chacun ».



Entrée 20 euros



Réservations au 06 30 07 62 53