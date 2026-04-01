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Les brèves

Alata : l'association Fina Tawa organise une soirée solidaire  17/04/2026

Alata : l'association Fina Tawa organise une soirée solidaire
L’association Fina Tawa organise une soirée solidaire le 25 avril prochain à la salle des fêtes de Trova, sur la commune d’Alata.

Au programme, un moment convivial et festif avec un concert d’André Bonini et un buffet gourmand proposés sur place à partir de 19h30.
 
Les fonds récoltés lors de cet évènement seront reversés à la scolarisation des enfants burkinabés et soutiendront également l’association ajaccienne « Tous pour chacun ».
 
Entrée 20 euros
 
Réservations au 06 30 07 62 53

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