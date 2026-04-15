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Un incendie mortel dans une maison à Penta-di-Casinca


La rédaction le Mardi 14 Avril 2026 à 22:23

Un homme d’une cinquantaine d’années a perdu la vie mardi soir dans l’incendie d’une maison individuelle au lotissement Rapajo, à Penta-di-Casinca. Malgré l’intervention rapide des sapeurs-pompiers et une tentative de réanimation, la victime n’a pas pu être sauvée.



Un incendie mortel dans une maison à Penta-di-Casinca
Vers 20 h 35, les sapeurs-pompiers de Haute-Corse ont été alertés pour un incendie au premier étage d’une maison individuelle située au lotissement Rapajo, sur la commune de Penta-di-Casinca.
Le CODIS 2B a immédiatement engagé deux engins incendie du centre de secours de Lucciana, le chef de groupe ainsi qu’une ambulance des sapeurs-pompiers de Cervioni.
À leur arrivée sur les lieux, les premiers secours ont été confrontés à un incendie avéré. Lors des reconnaissances, ils ont découvert une victime, âgée d’environ 50 ans, présentant d’importantes brûlures et en arrêt cardio-respiratoire. La victime a été extraite de l’habitation puis prise en charge par les secours sur place.
Le feu, dont on ignorait l'origine, était en passe d’être circonscrit en soirée, tandis que les reconnaissances se poursuivaient.
Au total, le dispositif mobilisé comprenait cinq engins de sapeurs-pompiers, à la fois incendie et secours à personnes, 15 sapeurs-pompiers, deux officiers de commandement ainsi que la VRM du SAMU.
Malgré une tentative de réanimation cardio-pulmonaire, la victime a été déclarée décédée par le médecin du SAMU.

 

 





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