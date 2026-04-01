L’Office de tourisme de Bonifacio élit sa nouvelle gouvernance et trace sa feuille de route

L’adjointe au maire, déléguée au tourisme, Roxane Piriottu, a été réélue présidente de l’Office de tourisme de Bonifacio (OTB). Deux vice-présidentes l’épauleront désormais, représentant les collèges « élus » et « socioprofessionnels » du comité directeur : Flora Rocca, nouvellement élue conseillère municipale et Paola Sorba, la gérante du restaurant Les Amis.



Un comité directeur qui a choisi de remettre en place trois commissions de travail : l’une portera sur le tourisme durable, la deuxième sur l’agriculture et le réseau nustrale et la troisième étudiera les perspectives d’ouverture des commerces bonifaciens en saison hivernale. « Beaucoup font déjà l’effort d’ouvrir en hiver, mais ça manque de coordination », souligne Nathalie Buresi, la directrice de l’OTB. « On sent une envie de bouger », confirme Paola Sorba, motivée à l’idée « d’étendre encore plus cette vie à l’année » pour attirer, déjà, des visiteurs venus de toute la Corse et faire passer le mot que les socioprofessionnels bonifaciens souhaitent être là pour les accueillir quelle que soit la saison, même s’ils se heurtent à une difficulté majeure : « Parvenir à garder notre personnel à l’année », convient Paola Sorba. Cette ambition constituera un axe de travail prioritaire, qui se retrouve dans la composition du comité directeur, renforcé par la présence d’un socioprofessionnel suppémentaire. En parallèle, le comité directeur réfléchira à la mise en place de nouveaux événéments structurants qui l’aideront à se développer hors saison dans une optique de tourisme durable. « Je suis viscéralement attachée à Bonifacio et en ce sens je souhaite encore plus valoriser le patrimoine bonifacien », complète la vice-présidente du collège « élus », Flora Rocca.



Bientôt un nouvel Office de tourisme ?



Le nouveau comité directeur travaillera également sur le projet de déménagement de l’Office de tourisme : « Les locaux actuels sont trop petits, précise la présidente Roxane Piriottu. On a la volonté de se mettre au goût du jour, de donner une nouvelle dimension à l’Office de tourisme, avec la création d’une scénographie et d’un point boutique. On ne veut pas que ce soit juste un point d’accueil. » Ce nouvel Office de tourisme pourrait voir le jour sur l’arrière-port, à proximité de la Société Générale. L’acquisition du bâtiment en question a été estimée à 1,2 million d’euros, auxquels s’ajouteraient des travaux d’aménagement (732 000 euros) et de scénographie (273 000 euros). Toutefois, à ce stade, cette opération n’est pas encore intégrée au budget primitif 2026 : « Elle fera l’objet d’une inscription budgétaire ultérieure, notamment par décision modificative ou budget supplémentaire, une fois les conditions juridiques, financières et opérationnelles réunies », précise la nouvelle gouvernance de l’OTB. En 2025, 143 129 visiteurs se sont rendus dans l'Office de tourisme bonifacien ou dans l'un des deux bureaux d'informations touristiques de la ville. Une fréquentation en diminution de 9 % par rapport à 2024.