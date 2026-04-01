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Les brèves

Football - 7e Challenge Patrick Catoire ce week-end à Bonifacio  13/04/2026

Football - 7e Challenge Patrick Catoire ce week-end à Bonifacio
Le football pour les plus jeunes va être à l'honneur, samedi et dimanche à Bonifacio au stade Antoine Tassistro, où va se dérouler la 7e édition du Challenge Patrick Catoire. Ce tournoi international réservé aux U13, va regrouper vingt équipes dès samedi à partir de 9 heures sur l'aire de jeu synthétique de Musella.

La première partie de tournoi sera réservée à la phase de poule qui permettra de déboucher sur la seconde partie où les meilleures formations se retrouveront au niveau Elite et les suivantes en Honneur lors de la journée décisive de dimanche. 
 
Ce tournoi parrainé par le joueur du Sporting Dumé Guidi avait été remporté l'année passée par le club de Ghisonaccia-Prunelli en Elite et la SVARR en Honneur. Au regard du plateau proposé par les dirigeants bonifaciens, il est certain que permettre d'assister à un beau spectacle.
 

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