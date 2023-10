Haute-Corse : 54 femmes et hommes issus de 15 pays viennent d'obtenir la nationalité française

Ils sont désormais Français. 54 personnes se sont vu attribuer la nationalité française à l'occasion de trois cérémonies d’accueil dans la citoyenneté qui ont eu lieu mardi 10 et mercredi 11 octobre à Bastia présidées par le préfet de Haute-Corse, Michel Prosic, et par Yves Dareau, Secrétaire Général de la Préfecture de Haute-Corse et sous préfet de l’arrondissement de Bastia.



La première cérémonie a rassemblé des participants de neuf nationalités différentes. Le Maroc a dominé les chiffres, avec six naturalisés, suivi de près par la Tunisie avec deux ressortissants, et également un représentant de la Pologne, de la Moldavie, du Bénin, de la Serbie, du Portugal, du Royaume-Uni et de l'Italie. Une caractéristique significative de ces cérémonies réside dans la présence des maires des communes de résidence des nouveaux citoyens. Parmi les 15 personnes honorées, cinq résidaient à Corte, trois à Ghisonaccia, trois à Penta-di-Casinca, trois à Aleria, et une à Cervione.



La deuxième cérémonie a vu 13 nouveaux citoyens, dont cinq provenaient de Calvi, et les autres de Calenzana, Lavatoggio, Monticello, Prunelli-di-Fiumorbu, Sainte-Lucie-di-Moriani, Santa-Reparata-di-Balagna, Solaro et Ventiseri. Huit nationalités étaient représentées, le Maroc se distinguant encore avec six naturalisés, suivies de la Pologne, de l'Espagne, de la Moldavie, de la Roumanie, de la Russie, du Royaume-Uni et de la Tchécoslovaquie, chacune ayant un nouveau citoyen.



Lors de la troisième cérémonie, pas moins de 26 personnes étaient concernées, dont 19 résidaient à Bastia, deux à Furiani, deux à Biguglia, deux à Lucciana, et une à Borgo. Pour cette cérémonie, 11 nationalités sont représentées, issues du Maroc, qui compte le plus grand nombre de personnes naturalisées avec 12 personnes, la Roumanie avec 3 personnes, la Tunisie et l’Algérie avec 2 personnes ainsi que l’Albanie, l’Éthiopie , le Sénégal, l’Allemagne, la Côte d’Ivoire, la Pologne et Cuba qui comptent respectivement une personne.