Haute-Corse : 5 blessés dans 3 accidents de la route

Le premier accident est survenu à 0h50 sur la route territoriale 20 à la sortie Sud de Corte.

Il a nécessité l'intervention de 2 ambulances de Corte et 1 de Venaco, 1 véhicule de secours routier et 1 véhicule radio médicalisé de Corte.

Les secours ont pris en charge 3 blessés : deux jeunes hommes de 21 et 18 ans qui ont été évacués sur le centre hospitalier de Corte et une jeune fille de18 ans qui a été transférée sur l'hôpital de Bastia.



Le deuxième accident est survenu à 6h30 sur la 4 voies de Borgo où les pompiers de Lucciana se sont portés au secours d'une jeune femme de 25 ans.

Elle a dû être évacuée sur le centre hospitalier de Bastia.



Autre accident au rond-point de Borgo où deux véhicules sont entrés en collision.

Une femme de 28 ans a été légèrement blessée. Elle a été transportée à l'hôpital de Bastia par les pompiers de Lucciana.