Haute-Corse : 10,1 millions de subventions pour les équipements des collectivités locales

Chaque année la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) attribue des subventions pour des projets d’aménagement portés par les collectivités locales. Réfection de l’éclairage public, rénovation d’un bâtiment public, achat d’une navette électrique… la commission de la DETR subventionne différents travaux dans toute la Haute-Corse. Elle vient en complément de la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) ou encore au fond national d’aménagement et de développement du territoire (FNADT).



En 2020, les collectivités locales avaient déposé 201 dossiers et 159 avaient été financés soit 75% des projets. Mais en 2021, le nombre de dossiers présentés a plus que doublé (421). De ce fait, la préfecture de Haute-Corse n’a pu en retenir que 188 donc moins de 40%. Face à l’augmentation du nombre de demandes, la commission s’est vue dans l’obligation de les réguler les en fixant pour 2022 des catégories d’opérations prioritaires ainsi qu’un taux maximum de financement.

L’enveloppe de la DETR est fixée à 10 millions 130 000 euros pour 2021 et devrait être similaire en 2022. Toutefois, la commission sera plus vigilante quant à l’attribution des dotations. « Nous nous concentrerons sur des projets DETR qui pourront débuter rapidement car certains projets financés entre 2017 et 2019 n’ont jamais débuté. Ce sont 4 millions d’euros qui dorment actuellement », explique le préfet de Haute-Corse, François Ravier.



5 projets financés à plus de 100 000€



Sur les 188 projets qui ont bénéficié d’une aide financière de l’État, 5 projets ont été étudiés ce vendredi 29 octobre par la commission d’élus de la DETR car ils dépassaient les 100 000 euros de subventions. Parmi eux, la modernisation de la bibliothèque de Furiani, la construction d’un nouveau groupe scolaire à Santa Maria di Lota, des travaux de réfection de l’éclairage public à Calvi, la rénovation de la salle de spectacle de Cardiccia à Prunelli di Fium'Orbu ou encore la construction de la mairie de Ghisonaccia et du siège de la communauté de communes du Fium'Orbu Castellu.



Des objectifs environnementaux



Parmi les caps fixés pour 2022, la commission a proposé un volet environnemental. Cela passe par exemple, par le fait d’inciter les collectivités locales à utiliser des matériaux locaux pour les constructions. Antoine Orsini, président de la com com Pasquale Paoli a d’ailleurs insisté sur la nécessité de réduire l’empreinte carbone en utilisant dans les commandes publiques du bois de pin laricio ou d’autres matériaux insulaires. « Si on a besoin de granit, ce n’est pas la peine d’aller le chercher en Chine quand on peut se le procurer plus près de chez nous », lance-t-il.