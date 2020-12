Harcèlement dans le sport : à Porticcio on apprend aux collégiens à libérer la parole

Harcèlement scolaire, cyber harcèlement, harcèlement professionnel, mobbing...de nombreux déclinaisons pour un phénomène qui est de plus en plus universel et qui touche aussi le le milieu sportif.





Depuis le début d l'année on sait que ces abus existent grâce au courage de plusieurs sportives qui ont décidé de briser l'omerta dans le monde du sport avec des témoignages de plusieurs athlètes. Ces révélations récentes subies par plusieurs jeunes sportifs ont fait réveiller les consciences et décidé l'UNSS Corse à organiser une journée de sensibilisation au harcèlement et abus sexuel, à l'humiliation et au bizutage, à l'homophobie, au harcèlement moral et physique.





C'est donc en partenariat avec la Gendarmerie Nationale, la Collectivité de Corse et l'Académie de Corse que ce sujet sensible a été développé de manière interactive avec les élèves du collège de Porticcio en présence des sportifs de haut niveau Alexandra Feracci et Jean-François Exiga.