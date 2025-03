Handball N2 - Le week-end de "galère" des Cortenais

Centre omnisports de Guilhrand Granges. Guilhrand Granges bat HB Corte 35-30 (mi-temps : 17-13).



Guilherand Granges

Barber (4), Beaucourt (3), Bernard, Borelli (2), Etienne Chapelon (3), Mathias Chapelon (6), Ferlin, Gravil (7), Jarzynka, Nardello (6), Phaéton, puecherby (4), Rajkovic (5 arrêts).



HB Corte

Chamekh (7), Coggia, Arnaud Galibert (5), Florian Galibert (1), Gimenez, Lanery (3), Legrand (1), Mebarek (4), Morato, Niang (8), Pannequin-Poggioli (1), Ribeiro (12 arrêts), Rodier (2 arrêts), Rossi.





Si Mebarek ouvrait le score et que Niang lui emboîtait le pas pour permettre aux Cortenais de mener au score, leurs hôtes réagissaient très vite. En effet, dès la 7e minute, ils prenaient l’avantage et ne le lâchaient plus jusqu’à la mi-temps. Ils regagnaient les vestiaires avec 4 buts d'avance: 17-13.

En seconde période Niang et Chamekh permettaient à Corte de revenir à un point : 18-17. Un espoir de courte durée pour les hommes d'Adrien Magne qui continuaient de subir le jeu des Ardéchois. Et même si Ribero multipliait les arrêts, bien suppléé aussi par Rodier, les Cortenais étaient maintenus à distance. Ils ne parvenaient pas à recoller au score. D'autant que Galibert écopait de deux minutes dont devaient profiter encore les Ardéchois.

Après avoir mené 29-24, ils s'imposaient finalement 35-30.



Retour mouvementé

Mais la galère ne s'arrêtait pas là pour les Cortenais. Sur le chemin du retour vers Marseille, leur bus était victime d'une crevaison, sur l'autoroute, un incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Heureusement le sang froid du chauffeur a évité le pire. Mais le temps que l'assistance arrive sur place pour dépanner le bus, l'avion de Marseille via Bastia s'envolait sans les handballeurs de Corte.

Et avec les retours de vacances, impossible de trouver un autre moyen de transport avant... Ce dimanche soir, 19 heures.

C'est finalement en bateau depuis Toulon que les Cortenais pourront rejoindre Bastia lundi à 6 heures du matin !

Décidément un week-end à vite oublier pour le HB Corte...