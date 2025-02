Handball N2 - Le HB Corte craque sur la fin face à Saint-Raphaël

Pourtant, ce sont les Cortenais qui prenaient le match à leur compte dès l’entame grâce à Gimenez et Niang permettant au HBC de mener 5-2 après six minutes de jeu. Même si Saint-Raphaël revenait au score et prenait l’avantage à la 10e minute, les hommes d’Olivier Magne trouvaient les ressources pour reprendre les commandes après deux arrêts de Ribeiro ponctués par deux buts de Gimenez et un autre de Niang : 11-8 (15e). Voyant ses joueurs dans le dur, le coach visiteur demandait un temps mort et faisait entrer son deuxième gardien, Fusch. Mais Corte maintenait la cadence et poursuivait sa marche en avant jusqu’à trois minutes de la pause. Dans un temps faible, les Cortenais gâchaient deux balles et les visiteurs en profitaient pour passer devant et rejoindre les vestiaires avec un petit but d’avance : 18-19.